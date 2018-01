Amunorpi promove reunião nesta sexta-feira em Santo Antônio da Platina

Sanepar, Paraná Fomento e Cisnorpi são assuntos da pauta

Será promovida reunião da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro nesta sexta-feira, dia 26, em Santo Antônio da Platina, com a presença do presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche (foto à direita da última vez em que visitou o npdiario).

Além de assuntos relacionados à estatal de economia mista, os prefeitos tratarão da mudança de sede para Jacarezinho, prevista para as próximas semanas, e temas administrativos do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro.

Também abordarão itens do Paraná Fomento, que atua em sintonia com a política estadual de desenvolvimento regional,tendo por finalidade fornecer apoio financeiro para iniciativas de modernização e ampliação das atividades de pequenas e médias empresas e micro e pequenos empreendedores, do campo ou da cidade, de forma a estimular a geração de emprego e renda no estado.

A empresa busca também impulsionar o desenvolvimento de negócios na área de inovação e tecnologia, concedendo crédito a empresas de base tecnológica, inclusive as que passam por incubadoras, além de programas de crédito destinado ao setor público, que são operacionalizados em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano – SEDU e seu ente vinculado, o Paranacidade.