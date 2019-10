Amunorpi: Romanelli destaca apoio de Ratinho

Em reunião da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) com os secretários Guto Silva (Casa Civil) e Sandro Alex (Infraestrutura e Logística) na tarde desta quinta-feira, dia três, o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB) destacou os investimentos do governo Ratinho Júnior na região e reforçou, ao lado de prefeitos, pedidos na área de infraestrutura.

“Temos o desafio da PR-092, que enquanto não vier a duplicação, precisa de terceiras faixas e renovação dos trechos de acesso”, lembrou. Para ele, a obra é fundamental para todo o Norte do Paraná. “O governador tem demonstrado que entende essas demandas e o apoio dele e de sua equipe é fundamental para tirar isso do papel”, completou.

Segundo Romanelli, apesar da troca de governo e dos desafios da economia nacional, Ratinho Júnior e o secretários tem dado apoio aos municípios, inclusive com a continuidade de ações programadas ainda em 2018. “Há de se reconhecer que além de novas medidas importantes do governador Ratinho, projetos e ações do governo anterior continuaram. O apoio dos secretários Guto Silva e Sandro Alex neste sentido tem sido importante”, disse.

O parlamentar revelou que o Governo do Estado deve lançar, em breve, em parceria com a Assembleia, o programa Paraná Mais Cidades, que viabilizará investimentos nos municípios do interior do estado.

Os secretários Guto Silva e Sandro Alex também falaram sobre as ações na região, anunciaram apoio a investimentos e colheram solicitações dos prefeitos. Segundo Sandro Alex, outra obra que deve merecer atenção do governo estadual nos próximos meses é a ligação entre os municípios de Joaquim Távora, Carlópolis e Ribeirão Claro, trajeto que faz parte do projeto Angra Doce.