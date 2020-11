Ana Cláudia festeja vitória no Pro Tork Catarinense de Velocross

Piloto venceu a segunda etapa e segue invicta na VXF Nacional

O Campeonato Pro Tork Catarinense de Velocross retornou neste fim de semana, dias 7 e 8 de novembro, em Massaranduba, após sete meses de intervalo devido a pandemia do novo coronavírus. Além de patrocinar e dar nome a disputa, a maior fabricante de motopeças da América Latina alinhou no gate com seus pilotos e subiu ao pódio.

Destaque para Ana Claudia Fietz, que venceu a categoria VXF Nacional, mantendo-se invicta na classificação. “Consegui fazer uma boa largada, saí em terceiro e ainda na primeira volta assumi a ponta, bastando administrar a posição até receber a bandeira quadriculada. Muito feliz com o meu desempenho”, disse a atleta natural de São Bento do Sul.

Além dela, defendeu a equipe o piloto Luciano “Boca” de Oliveira, que encerrou a VX3 Importadas com a segunda colocação. “Minha moto quebrou o motor nos treinos e acabei correndo com uma emprestada. Foi difícil me acertar, mas busquei dar o meu melhor e ainda consegui alcançar um resultado positivo”, explica o competidor de Jaraguá do Sul.

De volta as suas cidades, eles retomam o treinamento para o próximo desafio. O Campeonato Pro Tork Catarinense de Velocross planeja reunir os pilotos nos dias 21 e 22 deste mês, junto ao Brasileiro da modalidade, em Luiz Alves. A expectativa do time é de seguir somando pontos importantes na briga pelos títulos da temporada.

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay