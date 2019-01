Andirá abre inscrições para mais dois cursos profissionalizantes

São gratuitos

Com a finalidade de ampliar o acesso da população aos cursos profissionalizantes, a Prefeitura de Andirá, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Educação Profissionalizante, numa parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), trarão para Andirá uma Carreta-Escola, que disponibilizará, à comunidade, vários cursos de capacitação.

A parceria é uma importante ação com o objetivo de possibilitar novas alternativas de geração de emprego e renda a população de Andirá. Os cursos tem certificação do Senac, reconhecido em todo território nacional.

Vários cursos estão na lista dos que serão ofertados nos próximos meses.

Os dois primeiros: Confeitaria Fina (40 horas) e Salgadeiro (40 horas) já encerraram as inscrições e aguardam o início das aulas.

Mais dois cursos abriram inscrições: Produção de Pães Caseiros e Artesanais (foto), 40 horas) e Técnicas de Confeitaria (40 horas).

O primeiro, as aulas iniciam-se no dia 14 de fevereiro; o segundo, dia 25. As aulas serão de segunda a sábado, das 13h 30 às 17h 30. As inscrições já estão abertas, no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e vão até o dia 31 de janeiro, com 16 vagas por curso.

A parceria com o SENAC e a Prefeitura de Andirá já ofertou vários cursos na comunidade. Só em 2018, Confeitaria Natalina, Maquiagem, Desenho Artístico, Manicure e Pedicure, Tortas Doces e Salgadas, Garçom.

Interessados nos cursos com inscrições abertas, podem se dirigir até o CRAS, ou buscar informações pelo telefone: 3538-5771. É preciso estar portando documentos pessoais e estar inserido no Cadastro Único (CadÚnico). Quem ainda não tem o cadastro único, pode realizar no CRAS.