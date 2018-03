Andirá abre a Semana da Páscoa e atrai milhares

Cerca de cinco mil pessoas foram na praça

A Parada de Páscoa organizada pela Prefeitura de Andirá, através da secretaria municipal de Cultura e Comunicação, no final de semana, mobilizou e encantou, num desfile que contou com a presença de personagens lúdicos que interagiram durante todo o percurso.

O início foi na rua São Paulo, entrou pela Rio de Janeiro e contornou a Praça Sant’Anna, onde foi a chegada. Artistas de grupos de teatro, de dança, juntamente com a equipe da Secretaria, se dedicaram nos últimos dois meses na elaboração do projeto e na confecção dos figurinos.

E o resultado foi um espetáculo de cores, arte e muita emoção. O povo compareceu e mais de cinco mil pessoas lotaram a região da Praça para a abertura da Semana da Páscoa.Alunos de várias escolas da Rede Municipal de Ensino também desfilaram, com adereços e fantasias alusivas ao período, completando o encantamento da festa cultural que colocou Andirá, mais uma vez, na rota do turismo cultural de eventos e consolidando a cidade como referência em atrativos culturais no Norte Pioneiro. Visitantes de várias cidades estiveram apreciando a festa. Alunos do curso de Ballet – da Escola de Comunicação e Artes, projeto da Secretaria -, também trouxeram beleza e encanto durante o desfile.

No palco, a Prefeita, Ione Abib, e o Secretário de Cultura e Comunicação, Tiago Dedoné, discursaram e destacaram a importância da festa para a mobilização comunitária, a beleza da cidade e a alegria das crianças. Eles agradeceram a todos os colaboradores que ajudaram a construir, juntos, o espetáculo. A primeira edição da Parada de Páscoa, segundo o Secretário, irá se consolidar nas programações anuais. O palco ficou lotado de artistas, crianças, que vieram acompanhar o Coelho que chegou encantando o público com suas peripécias e distribuindo carinho. Depois, foi para a “Toca” – um Chalé todo decorado, no centro da Praça, preparado para receber as crianças -. Houve distribuição de chocolates aos visitantes no local.

Decoração – Para deixar a cidade mais bonita e atrativa, a equipe, em parceria com vários voluntários, trabalharam nos últimos meses na produção das peças decorativas alusivas. Muitos materiais foram produzidos com garrafas PET, repetindo a produção da decoração do Natal. Profissionais colaboradores do Projeto Esperança auxiliaram na produção dos Coelhos, que foram espalhados pela Praça, nas guirlandas da Rua São Paulo, no Túnel da Rua Rio de Janeiro e em outros ambientes.

Os colaboradores do Centro de Centro de Convivência dos Idosos (CCI) produziram flores e ovos, que encantaram a decoração. Colaboradoras da comunidade também ajudaram em várias ações, principalmente, na produção dos coelhos. A Praça Sant´Anna, principal da cidade, tornou-se ponto turístico e moradores de várias cidades da região estão vindo passear e se divertir nas programações culturais disponibilizadas. Na próxima quarta-feira, da 28, a trupe do Coelho fará a Parada de Páscoa no distrito Nossa Senhora Aparecida, contemplando moradores das comunidades rurais.