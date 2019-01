Andirá amplia estímulo ao Turismo Rural

Gastronomia, passeio e artesanato

A Prefeitura de Andirá, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, está inovando na formulação de estratégias de incentivo à economia criativa. Uma dessas ações foi o início de um projeto de investimento no Turismo Rural, possibilitando, assim, alternativas de geração de emprego e renda às famílias que residem nestas comunidades.

O trabalho, desenvolvido em parceria com o Sindicato Rural e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) , consiste em identificar proprietários rurais que desejam desenvolver atividades comerciais complementares, com foco, por exemplo, na gastronomia, turismo de passeio, artesanato.

A Prefeita tem nos incentivado a buscar políticas públicas de incentivo ao turismo, como meio de geração de emprego e renda, criamos leis e mecanismos de desenvolvimento de projetos

O diagnóstico dessas possibilidades foi apresentado a um grupo de 14 proprietários rurais, através de um curso de capacitação de gestão organizacional chamado Kaizen – 5 S –, que fundamenta-se numa metodologia moderna de administração, baseada na experiência japonesa, que consiste na melhoria contínua dos processos, seja ele pessoal, familiar, social ou profissional. O curso, com duração de dois meses, reúne os participantes em encontro semanal. Há, também, visitas do consultor nas propriedades, onde realiza orientações.

Em 2018, os resultados foram bastante afirmativos e instigaram os proprietários rurais no desenvolvimento de estratégias para mobilizar a economia local. Vários eventos demonstrando os resultados foram mobilizados com apoio do executivo.

Nesta quarta-feira, dia 23, durante entrevista, a Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sueli Nardoni (fotos) , informou que as inscrições encontram-se abertas para nova turma. Os interessados podem procurar a sede da Secretaria, na Prefeitura, para maiores informações e inscrições. No conteúdo programático, justificando os 5S, constam os seguintes pilares: Senso de Utilização, Senso de Ordenação, Senso de Limpeza, Senso de Padronização e Senso de Disciplina.

A Secretária destacou, ainda, que o curso tem como meta ampliar a presença de Andirá na rota do turismo regional. Com esta ação, que conta com a parceria do Sindicato Rural e Senar, potencializa-se os caminhos para dinamização econômica das propriedades rurais. O curso cederá uma certificação de reconhecimento internacional às propriedades. “A Prefeita, Ione Abib, desde o início da gestão, tem nos incentivado a buscar políticas públicas de incentivo ao turismo, como meio de geração de emprego e renda. Criamos leis, mecanismos de desenvolvimento de projetos e, esse curso, do Kaizen, está nos possibilitando promover estas ações com resultados efetivos nas comunidades rurais”, disse.