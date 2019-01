Andirá avalia compra de terrenos para construção de casas populares

Assunto discutido entre prefeita Ione Abib e presidente da Cohapar

O presidente da Cohapar, Jorge Lange, a prefeita e a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, de Andirá, Ione Abib e Sueli Nardoni (fotos) se reuniram nesta terça-feira (29) para discutir o futuro da parceria entre o Governo do Estado e o município no setor de habitação popular.

Atualmente, um procedimento licitatório está em andamento para a construção de 14 novas moradias e o objetivo é ampliar os investimentos na cidade.

A área já foi repassada pela prefeitura à Cohapar, que financiará as obras com recursos do tesouro estadual dentro do programa Morar Bem Paraná. Entre os diferenciais dos projetos do governo estadual, estão financiamento sem cobrança de entrada e com prestações em valores crescentes visando facilitar a compras dos imóveis pela população.

Durante o encontro, Lange sugeriu à gestora municipal que analise a possibilidade de aquisição de áreas disponíveis no município que comportem a construção de novos empreendimentos habitacionais. “Conforme orientou o presidente, nossa equipe técnica vai avaliar possíveis terrenos que podem ser usados na construção de casas populares para atender as famílias de Andirá que desejam conquistar uma casa própria”, afirma a prefeita Ione.

Segundo o presidente da Cohapar, a empresa passa por um processo se reestruturação para atender melhor às necessidades apresentadas pelas prefeituras. “Por determinação do governador Ratinho Junior, estamos modernizando e aprimorando os processos internos de trabalho para garantir a qualidade dos serviços prestados à população paranaense”, declara Lange.

COMO PARTICIPAR – Os interessados em participar de futuros processos seletivos de empreendimentos da Cohapar em Andirá devem fazer a inscrição no site www.cohapar.pr.gov.br/cadastro

Atualmente, 2.497 famílias da cidade já estão cadastradas.

Quem tiver dificuldades com o sistema ou não possui acesso à internet pode se inscrever com a ajuda de funcionários da prefeitura no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), na Rua Erasmo Canhoto, 195. As visitas devem ser previamente agendadas pelo telefone (43) 3538-5771.