Andirá busca modernização na gestão pública

Ampliação da participação de empresas locais e regionais nos processos licitatórios

Modernizar o sistema de Compras Públicas, mobilizar caminhos para ampliação da participação de empresas locais e regionais nos processos licitatórios, democratizando, assim, acessos das pequenas empresas em licitações; orientações aos Secretários e diretores dos departamentos diversos, no que tange ao sistema organizacional e documental dos processos. Estes e outros temas foram pautas de um encontro realizado nesta quarta-feira, dia 16, nas instalações do Salão de eventos da Secretaria Municipal de Educação e reuniu representantes de todas as Secretarias da Prefeitura de Andirá.

O evento de orientação é fruto de uma parceria com o Sebrae, que iniciou em 2017 e já gerou importantes frutos, com intervenções em várias áreas do poder público e está contribuindo significativamente com a modernização da gestão pública, primando pelo intuito de mudar a ótica do formato de gestão, tornando-a mais transparente, mais dinâmica, e com resultados mais efetivos.

O evento, coordenado pelo consultor do Sebrae, Alcione Marques Fernandes, e pelo secretário de Administração do município, Marcos César Caetano Pimenta, serviu para ampliar o norteamento administrativo das secretarias, mostrando cada passo dos processos, apontando as deficiências que precisam ser equacionadas para que diminua possibilidades de erros e melhore a eficiência. O Secretário, durante sua explanação, pediu empenho dos Secretários e diretores de áreas na atenção aos processos corretos na gestão. Ele liderado o trabalho de diagnóstico e aplicação de um planejamento de gestão aportado em muito diálogo e participação dos servidores na nova estruturação da gestão.

A Prefeita, Ione Abib, também participou do encontro e enfatizou a importância dos procedimentos corretos para garantir cada vez mais eficiência e transparência, obrigações do poder público municipal. Ela enalteceu a missão do poder público municipal em ampliar a participação das empresas locais nas concorrências públicas , agradeceu e parabenizou os servidores pela dedicação nesta fase de modernização da gestão, e ao apoio do Sebrae, na capacitação e orientações. Com pouco mais de um ano de gestão, a Prefeitura de Andirá já é destaque no Norte Pioneiro, ao ponto de vários municípios – inclusive de municípios do estado de São Paulo -, buscarem informações sobre estes processos de modernização.

Andirá, inclusive, está na concorrência para o prêmio Prefeito Empreendedor 2018 – Um programa, do Sebrae, de reconhecimento aos prefeitos e administradores regionais que implantaram projetos com resultados comprovados com foco no desenvolvimento dos pequenos negócios do município. Serão premiados gestores que tenham implantado projetos com resultados comprovados de estímulo ao surgimento e ao desenvolvimento de pequenos negócios e à modernização da gestão pública -.

O apoio do Sebrae

Tem sido muito importante e estratégico o apoio do Sebrae nesta nova gestão da Prefeitura de Andirá. O apoio tem sido em várias áreas. Esta é a segunda capacitação realizada sobre Compras Públicas, mas o Sebrae está periodicamente no atendimento aos setores da Administração Pública, com orientação do Comitê Gestor, em que reúne profissionais de setores como saúde (vigilância sanitária), comunicação, desenvolvimento econômico, licitação, compras, jurídico, entre outros. Consultores do Sebrae também acompanham os trabalhos da Sala do Empreendedor, atendendo a população.