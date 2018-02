Andirá: Campeonato de Veteranos atrai bom público

No Estádio João Hermógenes Andrade

A 2ª rodada do Campeonato Regional de Veteranos – acima de 40 anos -, promovido pela Prefeitura de Andirá por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, aconteceu no domingo, dia 25, COM técnica, muitos gols e participação da população no Estádio João Hermógenes Andrade (Andradão).

Ao todo são mais de 200 atletas envolvidos, entre jogadores e comissão técnica, que estão participando da ação de integração esportiva. O evento, que conta com cinco equipes da cidade (Ingá Country Club, Padeigis Agrícola, Lajes Andirá, AABB/Agro100 e Santa Inês), mais três times das cidades vizinhas: Barra do Jacaré, Cambará e Assis (SP).

Na primeira fase, dois jogos aconteceram: o primeiro jogo Cambará enfrentou o Padeigis Agricola. O time da casa perdeu por 2 x 1. Já o segundo jogo foi entre Ingá Country Club x Lajes Andirá; ambos empataram em 1 x 1. Já neste domingo, dia 25, o Municipal Barra do Jacaré empatou em 1 x 1 com o time da AABB/Agro100. Quem levou o título de melhor jogador da partida foi o atleta Márcio Geraldini, camisa 03, da equipe da Barra do Jacaré. Já o segundo jogo foi entre o Adepa Assis e Santa Inês. O time visitante goleou, com 7 x 1 o time da casa. O melhor jogador desta partida foi Antônio Marcos Oliveira (Tonhão), camisa 9 do Adepa Assis.

O campeonato tem duração prevista de dois meses. De acordo com o Secretário, Juraci Bernardino Alves (Meloso), o campeonato será divido em duas chaves de quatro times cada, classificando primeiro e o segundo de cada chave, se encontrando em semi-final e final em sistema de mata-mata. As equipes campeãs e vices receberão premiações. Toda equipe da Secretaria de Esportes está empenhada na organização dos jogos, que contam, com os trabalhos de arbitragem da Associação dos Árbitros de Andirá. Para o secretário, o empenho da equipe, a dedicação dos jogadores e a grande participação da população tem sido essencial para o sucesso do campeonato. No próximo domingo, dia 04, enfrentam-se as seguintes equipes: Lajes x Adepa Assis, às 8h 30m; já, no segundo jogo, ás 10 horas, disputam os atletas das equipes: Santa Inês x Ingá Country Clube.