Andirá capacita educadores no retorno letivo

Base Nacional Comum Curricular foi discutida

O retorno do período letivo da Rede Municipal de Ensino de Andirá acontece nesta semana. E para ampliar as possibilidades dos planejamentos pedagógicos que serão aplicados pelos educadores neste segundo semestre, a Secretaria Municipal de Educação promoveu a capacitação dos professores e demais agentes da educação municipal. Toda a rede estava presente no Cine Teatro São Carlos. A Secretária, Laudicea Mello Pereira, abriu o curso desejando sucesso aos professores neste próximo semestre e falou sobre os desafios da educação no país, principalmente na luta pela garantia de direitos.

Ela também manifestou-se sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada recentemente e que também tem como norte de debate o aspecto da garantia dos direitos de aprendizagem. O novo documento aprofunda e atualiza outros referenciais, como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) e, para que se promova com sucesso, será necessário envolver toda a Rede, numa ação estratégica de integração e ampliação de estudos dos currículos. Para melhor entender, a Secretaria promoverá novos debates sobre o documento.

Mas, o tema do encontro não foi só esse. A Secretaria também permeou na programação pela ludicidade e a literatura infantil (a contação de histórias) e seus aspectos de contribuição para a formação cognitiva dos alunos. Para comandar este debate, o evento contou com a participação do Professor Dr. Cleber Fabiano, que falou sobre o tema: “A leitura como dispositivo cognitivo e Cultural”.

Para a professora Alessandra Farinha, da Escola Municipal Pingo de Gente, o encontro foi muito importante para ampliação dos conhecimentos. “O professor fez uma explanação que promoveu uma nova compreensão dos clássicos.

Ele apresentou de forma bem humorada o tema leitura, em toda sua amplitude. De uma forma que a gente pôde construir o perfil cognitivo do aluno leitor, mostrando que o professor precisa, constantemente, estar se aperfeiçoando. De forma simpática, ele chamou a atenção de todos os professores, que a gente tem que fazer a pesquisa, estudar, saber, aprender. De certa forma é o professor, com sua varinha de condão, quem faz o milagre acontecer. Como diz a Secretária de Educação: ‘é o professor quem faz a diferença’”, disse.

A professora e Coordenadora do Centro Municipal de Educação Infantil Francisco Tozzi, Neide Barbosa, também destacou o conteúdo do curso. “Foi ótimo e o professor Cleber tem uma didática incrível. Nos fez repensar o dia a dia, valorizando ainda mais as novas práticas pedagógicas e a valorização das nossas crianças. Ele é um contador de histórias e falou muito sobre os contos de fadas. Esse aprendizado vai melhorar muito nossas aulas lá no CMEI, onde já trabalhamos muito com teatro , musicalização e contos de fadas”, relatou.