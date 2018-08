Andirá debate desenvolvimento e inovação

Na próxima terça-feira no Cine Teatro São Carlos

A prefeitura, através da secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e em parceria com Comitê Gestor de Melhoria do Ambiente de Negócios, a Associação Comercial Empresaria e Agrícola de Andirá (ACEAD) promovem na próxima terça-feira, dia quatro, às 19 horas, no Cine Teatro São Carlos, uma palestra com o tema: “Desenvolvimento e Inovação do Norte Pioneiro”.

Reuniões com membros do Comitê Gestor, Professores e Diretores de instituições, foram realizadas esta semana com a finalidade de sensibilizar a todos sobre a importância do tema e mobilizar estratégias de trabalho.Andirá integra um dos cinco municípios do Sistema Regional de Inovação, na região, fruto dos diagnósticos, trabalhos e visão que está sendo empregada na perspectiva de incentivo a economia.

Na relação de estratégias programadas está a constante capacitação dos agentes que relacionam-se com o comércio e, também, uma ação voltada a educação empreendedora (visando instigar as habilidades e competências que permeiam nestes meios educativos). Uma mobilização neste norte de planejamento, envolvendo alunos e professores das escolas, foi realizada pelo executivo.

Mas o incentivo para que a comunidade pense desenvolvimento criativo e potencialize idéias foi apresentado, em 2017, durante a primeira edição do Geniuscon (um evento com o objetivo de proporcionar aos participantes uma experiência imersiva para aprendizados de alto impacto e geração de negócios a partir de três pilares: inovação, tecnologia e empreendedorismo). Alunos de várias instituições de ensino médio, de Andirá, participaram. Este ano, o encontro acontece nos próximos dias 26, 27 e 28 de setembro, em Jacarezinho, e irá debater: Startups, empreendedorismo, segurança na internet, investimentos, robótica, tecnologia de alimentos, laboratórios tecnológicos, inovação.