Andirá implanta projeto pedagógico de Proteção Animal

Metodologia aplicada é norteada por uma pedagogia afetiva

A prefeitura de Andirá, através da secretaria municipal de Educação, está desenvolvendo em todas as Escolas e Centros de Educação Infantil, da Rede Municipal de Ensino, o projeto “Proteção Animal na Escola”. A iniciativa é coordenada pela professora Kelen Cristina Fernandes Barbezani, sob orientação da professora Ana Paula Millet, da Universidade Estadual do Norte do Paraná, da UENP (Campus Luiz Meneghel/Bandeirantes).

No projeto, a metodologia aplicada é norteada por uma pedagogia afetiva. Duas vezes por semana, a professora ministra aula nas escolas e CMEIs, levando, inclusive, vários animais para o desenvolvimento sensorial das crianças. Ação importante, para quebrantar receios, promover integração e socialização.

Acredito mesmo que o amor e o respeito aos animais dizem muito do caráter de uma pessoa”

Kelen enalteceu que os resultados têm sido afirmativos. “Muitas experiências que temos quando criança nos marcam para o resto da vida. Por isso, alimentar as crianças com atividades, livros, filmes e tudo o que possa motivar o amor e respeito aos animais é essencial para um futuro em que a natureza seja protegida e os bichos fiquem livres da escravidão”.

Ela explica que a educação ambiental moderna entende que a criança precisa ser motivada a respeitar a borboleta que pousa em seu quintal, as árvores das calçadas, os passarinhos. “Tudo faz parte da natureza: nós, a água, a floresta, os animais. O Projeto Proteção Animal na Escola era um sonho que se tornou realidade. Muito Feliz por estar realizando essas aulas na Rede Municipal de Ensino de Andirá. Aulas de conhecimento de espécies, controle de zoonoses, curiosidades, comportamentos e, principalmente, conscientização do Bem Estar Animal, respeito e amor aos animais. Agradeço à Secretária de Educacão, Laudicéa de Mello Pereira e à Prefeita de Andirá, Ione Abib, pela confiança e oportunidade de desenvolver esse projeto. A minha orientadora Dra. Ana Paula Millet e aos meus alunos queridos de todos os Centros de Educação Infantil e Escolas Municipais que recebem com tanto carinho os bichinhos que sempre estão comigo”.

A Prefeita, Ione Abib, defensora da causa da proteção animal, também destacou o papel deste projeto para a sensibilização das crianças. “Acredito mesmo que o amor e o respeito aos animais dizem muito do caráter de uma pessoa. E aqui, em Andirá, estamos empenhados em estimular, desde a mais tenra infância, esse carinho para com os nossos amiguinhos. Dentro de nossas possibilidades, já temos um repasse mensal para apoiar a Associação Andirá Ajude Adote e Denuncie, e a partir deste ano estamos desenvolvendo em nossas escolas municipais e nos Centros de Educação Infantil este maravilhoso projeto”, ressaltou.