Andirá incentiva turismo rural e oferece cursos à produtores

Melhoria contínua dos processos pessoal, familiar, social e profissional

A prefeitura de Andirá, através da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, está inovando na formulação de estratégias de incentivo às comunidades rurais. Uma dessas ações é o início de um projeto de investimento no Turismo Rural, possibilitando, assim, alternativas de geração de emprego e renda às famílias que residem nestas comunidades.

O trabalho, que conta com parceria com o Sindicato Rural, consiste em identificar proprietários rurais que desejam desenvolver atividades comerciais complementares, com foco na gastronomia, turismo de passeio, artesanato.

O diagnóstico destas possibilidades está sendo apresentado num curso de capacitação de gestão organizacional chamado Kaizen – 5 S – uma metodologia moderna de administração, baseado na experiência japonesa, que consiste na melhoria contínua dos processos, seja ele pessoal, familiar, social ou profissional. O curso, com duração de dois meses, reúne cerca de 30 participantes, com encontro semanal.

Há, também, visitas semanais do Consultor nas propriedades, onde realiza orientações. No conteúdo programático, justificando os 5S, constam os seguintes pilares: Senso de Utilização, Senso de Ordenação, Senso de Limpeza, Senso de Padronização e Senso de Disciplina. “Este curso contempla a organização, o visual e a melhoria contínua da propriedade. Ele é pré – requisito para outros cursos que a Secretaria estará promovendo na área do turismo rural. Esta é uma grande oportunidade para melhorarmos e tornarmos as propriedades melhores”, disse o consultor, quem está ministrando os debates.

A Secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sueli Nardone, destacou que o curso tem como meta ampliar a presença de Andirá na rota do turismo regional. Com esda ação, que conta com a parceria do Sindicato Rural e Senar, potencializa-se os caminhos para dinamização econômica das propriedades rurais. O curso cederá uma certificação de reconhecimento internacional às propriedades.

“A Prefeita, Ione Abib, desde o início da gestão, no ano passado, tem nos estimulado a buscar políticas públicas de incentivo ao turismo, como meio de geração de emprego e renda. Criamos mecanismos de desenvolvimento de projetos e esse curso, do Kaizen, nos possibilitará promover estas ações com resultados efetivos nas comunidades rurais”, assinala.