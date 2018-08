Andirá inicia infraestrutura do Parque Industrial

Para receber as novas empresas

A Prefeitura de Andirá está empenhada na mobilização da infraestrutura do Parque Industrial. O objetivo é deixar pronto o mais rápido possível para poder já receber as empresas, vencedoras das licitações de cessão e doação de terrenos, que começam, em breve, a construção de seus espaços físicos no local.

A prefeita, Ione Abib, juntamente com a Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sueli Nardoni, estiveram acompanhando os trabalhos de preparação do Parque Industrial, que já recebeu a instalação de reservatório de água, foi realizado um serviço amplo de terraplanagem e, agora, já está em fase de instalação dos serviços de transposição de água.

Para a Prefeita, o trabalho realizado vai proporcionar as condições necessárias para as instalações das empresas, compromisso firmado e que está sendo realizado pelo município. “É uma obra bastante grande, já que estamos captando a água do Timburi. Esta passando pelas empresas Sorria, Integrada, e alguns outros terrenos, que nos deram a possibilidade de estar passando em suas terras. Quero agradecer a boa vontade de todos. Estão vendo que Andirá tem pressa e precisa crescer”, destacou a chefe do executivo de Andirá, informando, ainda, que a Prefeitura também está realizando as negociações com a COPEL, já para a instalação da rede elétrica.

De acordo com a Secretária de Desenvolvimento Econômico, as mobilizações nestas ações de infraestruturas estão integradas e correndo contra o tempo. “Nós acreditamos que dentro de 60 dias já devem iniciar as obras. Já há três projetos prontos. Estamos bastante felizes e com bastante esperança”, destacou a Secretária. Com estas novas empresas começando a se instalar em Andirá, a Prefeitura intensifica a luta por iniciativas buscando a geração de emprego renda.