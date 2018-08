Andirá intensifica recuperação das estradas rurais

Força tarefa organiza atendimento

A equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente da prefeitura de Andirá está realizando uma operação de trabalho de infraestrutura nas estradas rurais (fotos), com o intuito de melhorar as condições das vias para que os agricultores consigam realizar os escoamentos das safras. Com o último período de chuva as estradas apontaram problemas que deixaram muitos agricultores em situações muito difíceis no processo de translado.

A prefeita Ione Abib, e o secretário de Agricultura, Antônio Carlos Papa, mobilizaram uma força tarefa, com um planejamento de atendimentos, para auxiliar nesta recuperação.

No plano de ação, segundo informou o Secretário, os atendimentos foram pontuais, em várias comunidades, e ainda seguem um planejamento. Ele disse que ainda há uma demanda grande que precisa ser atendida. Nesta segunda-feira, o secretário, acompanhado dos representantes da EMATER, visitou vários pontos que estão recebendo serviços de nivelamentos e empedramento e falou com moradores sobre as demandas. No bairro Duas Covas, por exemplo, há vários pontos de emergência sendo ajustados na estrada.



O agricultor Amauri Benedito Gomes destacou a importância dos trabalhos que estão sendo realizados pela Prefeitura. Ele relatou que o seu veículo já chegou a ficar bloqueado na estrada, em épocas de período de chuva. “Aí é difícil, por que precisa pedir ajuda, tirar o barro. As vezes nem dá pra chegar na cidade pra vender nossas verduras”, disse, complementando: “O serviço está ficando bom. Estamos contentes. Agora vou aumentar a minha produção da horta, por que a situação que tava desanimava. Nós agradecemos. A gente espera que o trabalho continue e melhore cada vez mais”, disse.

O Secretário assinalou que na programação, após a conclusão das vias do bairro Duas Covas, os trabalhos seguirão para o Bairro das Antas (estrada da Santa Adelaide) e Pimenteira. Outras regiões também serão atendidas na sequência.