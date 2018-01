Andirá oferece 21 cursos gratuitos de capacitação profissional

Alguns voltados à área do turismo rural foram priorizados

Com o objetivo de levar cursos de capacitação profissional aos moradores de Andirá – principalmente nas comunidades rurais – , a Prefeitura de Andirá mobilizou uma parceria com o Sindicato Rural e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). O pedido partiu da Prefeita e de vários Secretários, no final do ano passado; a relação dos cursos aprovados para serem ministrados gratuitamente saiu esta semana e já começam no mês de março.

A Prefeita, Ione Abib, recebeu, no Gabinete, nesta terça-feira, dia 16, a representante do Sindicato Rural, Jaqueline Aparecida Bocato, que apresentou o planejamento e os processos de aplicação dos cursos neste ano de 2018.A Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sueli Nardoni, também participou do encontro (foto) e destacou as prospecções de cursos voltados ao turismo rural.

Ela articula um projeto para criação, em Andirá, de um roteiro de lugares, fazendas, sítios, igrejas e muitos outros atrativos que existem nessas comunidades, instigando, assim, a geração de economia, principalmente com a comercialização de produtos. Quatro cursos voltados a esta área do turismo rural foram escolhidos pela Prefeitura para aplicação ainda este ano.

Outras secretarias como Cultura e Comunicação, Agricultura e Meio Ambiente e Assistência Social e Educação Profissionalizante, também articularam junto ao Sindicato Rural a mobilização de cursos voltados às suas respectivas áreas. Também foram disponibilizados cursos à Emater.

São eles: Artesanato de madeira: Básico em bambu, Artesanato de madeira: construindo com bambu, Comunicação e Técnicas de Apresentação, Produção Artesanal de Alimentos: Compotas e Frutas Desidratadas, Básico em Floricultura, Panificação, Primeiros Socorros, Mulher Atual, Produção Artesanal de Alimentos: Conservação de Frutas e Hortaliças (geleias, doces de corte e doces pastosos), Cultivo do maracujazeiro, Operador e Manutenção de Motoniveladora, Artesanato em Argila e Congêneres – cerâmica.

Jardineiro, Produção Artesanal de Alimentos: compotas e frutas desidratadas, Olericultura: colheita e pós colheita, Jovem Aprendiz Agricultor, Olericultura: Implantação de Boas Práticas Agrícolas, Operador e Manutenção de Tratores Agrícolas, Trabalhador na Segurança do Trabalho: Primeiros Socorros, Produção Artesanal de Alimentos: Panificação (foto) e Pá Carregadora.

Há cursos que já começam em março. As datas das inscrições serão anunciadas ainda este mês.