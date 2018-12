Andirá oferece cursos de capacitação em Carreta-Escola

Totalmente gratuitos; inscrições até dia 31 deste mês

Com a finalidade de ampliar o acesso da população aos cursos profissionalizantes, a Prefeitura de Andirá, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Educação Profissionalizante, numa parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, trarão para Andirá uma Carreta-Escola, que disponibilizará, à comunidade, vários cursos de capacitação. A parceria é uma importante ação com o objetivo de possibilitar novas alternativas de geração de emprego e renda aos andiraenses. Os cursos tem certificação do Senac, reconhecido em todo território nacional.

Vários cursos estão na lista dos que serão ofertados nos próximos meses. Os dois primeiros, que já encontram-se com inscrições abertas, são: CONFEITARIA FINA (40 horas), com início no dia 14 de fevereiro. As aulas acontecerão das 13 às 18 horas, de segunda a sábado. O segundo curso é o SALGADEIRO (40 horas), com início no dia 25 de fevereiro.

As aulas serão de segunda a sábado, das 13h 30 às 17h30. As inscrições já estão abertas, no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e vão até o dia 31 de dezembro, com 16 vagas por curso.

A parceria com o SENAC e a Prefeitura de Andirá já ofertou vários cursos este ano na comunidade, entre os quais: Confeitaria Natalina; Maquiagem; Desenho Artístico; Manicure e Pedicure; Tortas Doces e Salgadas; Garçom. Interessados nos cursos com inscrições abertas, podem se dirigir até o CRAS, ou buscar informações pelo telefone: 3538.5771. É preciso estar munido dos documentos pessoais e estar inserido no Cadastro Único (CadÚnico). Quem ainda não tem o cadastro único, pode realizar no Cras.