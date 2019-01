Andirá organiza 1º Encontro de Carros Antigos

Investimento no Turismo de Eventos

A Prefeitura de Andirá, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, promove no próximo dia 13 de janeiro (um domingo), das nove às 14 horas, o 1º Encontro de Carros Antigos (veículos e motos).

O evento, destinado aos fora de linha e também rebaixados, tem o objetivo de promover uma agenda de evento turístico na cidade, juntamente com a tradicional Festa de São Sebastião, que atrai bastante público, inclusive da região.

Haverá premiações (troféu) para: Maior caravana, carro mais antigo, carro mais distante, carro destaque. Como estará ocorrendo a Festa de São Sebastião, no mesmo espaço, haverá, então, uma Praça de Alimentação, com várias opções gastronômicas, inclusive almoço completo. O Pároco estará, também, realizando, logo após a missa, às 9 horas, a benção dos carros.

De acordo com a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sueli Nardoni, essas agendas mobilizam as políticas de turismo de eventos, prospectadas pela Prefeitura. “A meta é fomentar a atração regional, atrair público, mobilizar alternativas para estimular economia, além da parte cultural. Estamos trabalhando firmes nos diagnósticos de potencialidades e atividades de turismo, principalmente no âmbito do turismo rural. Mas também ampliando para as outras áreas que consolidam o turismo”, destacou a Secretária.

Interessados em participar podem se inscrever na Prefeitura (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo) ou por telefone: (43) 3538.8100. Também podem se inscrever no dia do evento.

