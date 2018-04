Andirá: Ponto de Atendimento do SEBRAE é destaque estadual

Reconhecimento dos parceiros pelo desempenho

O SEBRAE( Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) realizou,recentemente, o 3º Encontro Estadual dos Pontos de Atendimento ao Empreendedor, em sua sede em Curitiba. Na ocasião, foi concedido o Selo de Referência em Atendimento 2017 a 26 Pontos de Atendimento ao Empreendedor do estado do Paraná.

O objetivo desse Selo é reconhecer seus parceiros pelo desempenho no atendimento aos empreendedores e empresários, na promoção da sustentabilidade e competitividade dos pequenos negócios. Dos 45 Pontos de Atendimento do Paraná, 36 aderiram ao processo para obtenção do Selo e 26 alcançaram pontuação mínima necessária para receber a ratificação.

O PA de Andirá recebeu uma das melhores pontuações na categoria Prata. “Essa conquista mostra que Andirá está pronta para o desenvolvimento empresarial, o Ponto de Atendimento trabalhou muito para alcançar a colocação juntamente com nossos parceiros.Como atuamos dentro da Associação Comercial, um grande diferencial é a bagagem que nós colaboradores trazemos até hoje, devido ao contato direto com empresários da nossa região, para nós, é muito gratificante esse reconhecimento estadual, o P.A está preparado para receber nossos empresários e futuros empreendedores”, afirma a agente de desenvolvimento, Caroline Enferdi Manso(foto).

O Ponto de Atendimento ao Empreendedor, o PA, é uma iniciativa do SEBRAE/PR que funciona em parceria com associações comerciais, sindicatos, cooperativas de crédito e Instituições de Ensino Superior. Consiste em um espaço que facilita o acesso de empresários de micro e pequenas empresas a produtos e serviços do SEBRAE/PR e dos parceiros.Juntos, em 2017, os PAs atenderam 24.444 clientes, sendo 15.087 empresas e 9.357 futuros empreendedores. Na avaliação dos clientes, considerando os pontos de 0 a 10, os PAs obtiveram índice de 9,25 de Satisfação Geral e 8,66 na aplicabilidade dos conteúdos.

A avaliação para obtenção do Selo baseia-se nos quesitos Atendimento (Qualidade, Efetividade e Aplicabilidade; Atendimento ao Cliente e Estrutura Física), Soluções para Clientes (Soluções Diversificadas) e Gestão (Planejamento, Capacitação do Atendente, Cadastro de Clientes e Parâmetros Mínimos de Desempenho). Pontos de Atendimento que obtiveram entre 75 e 80 pontos receberam o Selo Bronze; de 81 a 90, o Prata; e acima de 91, o Selo Ouro.