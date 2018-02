Andirá: Prefeitura, Sindicato Rural e Senar firmam parceria em Turismo Rural

Ideia é gerar mais renda, emprego e entretenimento

Com o intuito de proporcionar uma nova alternativa de renda aos produtores rurais, sensibilizar para a exploração de novas práticas de viabilização econômica, instigar a consolidação de uma política de desenvolvimento turístico, a Prefeitura de Andirá, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo – juntamente com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente – , o Sindicato Rural de Andirá e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), organizaram uma parceria.

O projeto é importante para otimizar ao turismo rural, que está sendo implantado na cidade.

A Secretária, responsável pela pasta, Sueli Nardoni (fotos), esteve no Sindicato Rural firmando o apoio e intermediação da instituição, no fomento da parceria com o Senar, para a ampliação e efetivação do planejamento. Depois, o projeto foi apresentado à Prefeita, Ione Abib, que destacou a importância estratégica, do ponto de vista de alternativa econômica, para as comunidades rurais.

Aconteceu recente encontro (fotos) entre representantes da prefeitura, Sindicato Rural, Senar e agricultores. Na ocasião, foi explicado sobre a metodologia Kaizen e suas aplicações nas comunidades rurais (senso de utilização, ordenação, limpeza, padronização, disciplina, que compõem os ‘5 S’, para se chegar a excelência na gestão estratégica de um negócio). O curso, ministrado pelo consultor do Senar, Guilherme Ryral, será composto por 10 fases, com duração de 40 horas, com 18 vagas (por turma), podendo haver dois participantes por propriedade.

O conteúdo programático do curso versa sobre teorias e práticas, e, inclusive, visitas técnicas nos espaços das propriedades, para sugestões dos planos de ações adequados para a implantação de estratégicas para o desenvolvimento do turismo rural. Todo o processo é coordenado e ministrado por consultores do Senar. De acordo com a Secretária, Sueli Nardoni, esta é uma grande oportunidade de colocar Andirá na lista dos poucos municípios da região a desenvolver uma estratégia de turismo rural, ampliando as alternativas de emprego e renda.

Ela também informou que a Prefeitura tem trabalhado firme no desenvolvimento de políticas no setor e buscado recursos estadual e federal, para as aplicações. Hoje, Andirá já se encontra no mapa do turismo, o que está viabilizando colocar Andirá na rota de desenvolvimento de projetos.