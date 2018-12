Andirá promove Corrida de São Silvestre hoje à noite

A partir das 19 horas

Atletas de Andirá tem agenda marcada para este domingo, dia 30. É que a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer promove a Corrida de São Silvestre. Para os que amam esta modalidade do esporte, é um dos eventos regionais mais esperados do ano, atraindo a população para prestigiar a agenda e torcer.

A equipe da Secretaria esteve realizando as inscrições, nos últimos dias, em frente ao Cine Teatro São Carlos. Mas quem chegar na hora, e tiver interesse na disputa, também poderá se inscrever. Não foi cobrado de inscrição, apenas, 1 litro de leite, que a Secretaria destinará a entidade social da comunidade.

Entre as categorias, estão: Mamadeira, Pré – Mirim, Mirim e Infantil (o primeiro lugar, de cada uma destas categorias, receberá troféu; do segundo ao quinto lugar, medalhas). As demais, são: 16 a 25 anos; 26 a 35; 36 a 45; 46 a 55; 56 a 65; 66 anos acima (estas categorias disputarão num circuito de sete km. Terão troféus os primeiros, segundos e terceiros colocados em cada categoria. Os ganhadores do quarto e quinto colocados, receberão medalhas). Nestas categorias adultas, os vencedores também receberão prêmios em dinheiros. 1º lugar, R$ 200.00; 2º lugar, R$ 120.00 e 3º lugar, R$ 80.00.

A corrida está marcada para iniciar às 19 horas. As numerações serão disponibilizadas pela equipe da Secretaria, entre às 17 e 18h 30min. De acordo com o Secretário de Esportes, Juraci Bernardino Alves (Meloso), esta é mais uma atividade promovida pela Secretaria com o objetivo de proporcionar à população e aos atletas mais um evento de integração e incentivo a prática esportiva. Ele agradeceu o apoio da Prefeita, Ione Abib, pelo apoio ao esporte andiraense e a equipe da Secretaria pela dedicação na mobilização do projeto.