Andirá promove curso chamado Mulher Atual

Começa no dia 23 deste mês

A Secretaria de Assistência Social e Ensino Profissionalizante do Município de Andirá, o Sindicato Rural e o Serviço Nacional de Aprendizagem (Senar), abriram as inscrições para mais uma turma do curso Mulher Atual, voltado ao debate e formação social, cultural, protagonismo e de emancipação das mulheres nos cenários sociais onde elas estão inseridas. O programa é gratuito e destinado para mulheres que possuem alguma vinculação com o meio rural.

Os encontros vão ser realizados durante 10 vezes, com início no dia 23 de maio e término previsto para o dia 25 de julho, todas as quartas-feiras, das 8h às 12 horas e das 13h30m às 17 horas, nas instalações do Centro de Referência em Assistência Social (Cras). No total são 25 vagas, apenas para mulheres, com idade mínima de 18 anos. As inscrições podem ser realizadas no Cras e é necessário estar portando RG e CPF.

Segundo a Secretária de Assistência Social e Ensino Profissionalizante, Elessandra Coelho, o objetivo é fazer com que as mulheres se sintam valorizadas, conheçam o seu próprio potencial e desenvolvam reflexões e estratégias para o protagonismo, em todas as áreas. “Acreditamos que esta parceria com o Sindicato Rural é extremamente importante pois temos a oportunidade de democratizar e socializar conhecimentos, oportunizando às alunas o despertar a interesses para novas áreas, buscando melhorias pessoais, familiares e profissionais. A intenção é valorizar a mulher, principalmente a Mulher do campo”, explica.

Acreditamos que a parceria é extremamente importante pois oportuniza democratizar e socializar conhecimentos, mostrando às alunas o despertar de interesses para novas áreas, buscando melhorias pessoais, familiares e profissionais. A intenção é valorizar a mulher, principalmente a Mulher do campo”

A capacitação irá tratar de assuntos relacionados ao Aspectos Culturais: Dados Históricos, Diferença de Gêneros, Aspectos Emocionais: Autoconhecimento, Relacionamento Intrapessoal e Interpessoal, Autoestima, Resiliência, Papéis na Família/Sociedade, Espiritualidade/Lazer ; Aspectos Sociais e Ambientais: Qualidade de Vida, Alimentação Saudável, Saúde, Meio Ambiente: Sustentabilidade Econômica Social e Ambiental, Cidadania, Sindicalismo, Sucessão Familiar, Direitos da Mulher; Aspectos Profissionais: Motivação, Empreendedorismo, Educação continuada.