Andirá promove mobilização de combate à dengue e ao escorpião

Equipe trabalhou apesar da chuva

A secretaria municipal de Saúde de Andirá, através do Departamento de Vigilância Epidemiológica, promoveu na manhã de sábado, dia dez, em frente ao Cine Teatro São Carlos, o “Dia D” de Combate a dengue e animais peçonhentos, como o escorpião.

Os materiais impressos, ilustrativos e até exemplares de larvas, insetos e animais peçonhentos foram colocados em exposição para que a população pudesse analisar e se proteger. Apesar do tempo de chuva, a equipe esteve de prontidão, informando distribuindo os panfletos e orientando os cidadãos quantos aos procedimentos de prevenção e cuidados.

Os exemplares de escorpiões, diversos tamanhos e tipos, impressionaram os que paravam no local. Andirá tem registrado ataques de escorpiões e, de acordo com o diretor do Departamento, Silvio Zanin, a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, tem realizado um trabalho constante de bloqueios e de orientações quanto a limpeza dos locais de proliferação.“A gente pede que as pessoas mantenham limpo os quintais, tenham bastante cuidado. E fique atentos às orientações”. Este trabalho, segundo informou, é realizado por meio de mapeamentos nas comunidades, principalmente nas áreas de maior risco.

O “Dia D” acontece todo mês. Também foram disponibilizadas informações sobre estratégias de defesa contra a dengue – doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti -, e sobre a febre amarela, que estão sendo feitas as vacinações no Posto de Saúde.

Mais informações sobre os trabalhos e formas de prevenção podem ser adquiridas nos PSFs e no Posto de Saúde Central, sede da Secretaria Municipal de Saúde, ou, pelo telefone: (43) 3538.2055.

Texto e fotos: Tiago Dedoné