Andirá promove workshop de Gestão e Empreendedorismo Cultural

Tema principal será Marketing e uso das Redes Sociais

A prefeitura de Andirá, através da secretaria municipal de Cultura e Comunicação e em parceria com o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e a Sala do Empreendedor, promoverá no próximo dia 20, nas instalações da Biblioteca (Indústria do Conhecimento), o segundo módulo Workshop de Gestão e Empreendedorismo Cultural.

O tema será voltado ao Marketing e uso das Redes Sociais, como ferramenta para divulgação dos trabalhos dos artistas que pretendem comercializar seus trabalhos culturais, nas diversas modalidades.

O curso faz parte do plano de ação da Secretaria que tem como meta, debater e incentivar artistas locais para que recebam orientações sobre como gerar emprego e renda por meio dos talentos artísticos e artesanais.

A secretaria, junto com o SEBRAE, já promoveu no primeiro módulo, no mês de julho, um debate sobre orientações a respeito da regulamentação documental, e como tornar-se um Micro Empreendedor Individual (MEI). Muitos artistas já abriram empresas e estão trabalhando na área.

Nesse segundo módulo, a inscrição pode ser feita na Biblioteca ou na sede da Secretaria (no Cine Teatro São Carlos).

As inscrições são gratuitas e não precisa ter feito o primeiro módulo para fazer o segundo. A certificação, cedida pelo SEBRAE, é por módulo.

O Workshop será às 19h30m, na Biblioteca (Rua São Paulo, ao lado da Escola Municipal Ana Nery).