Andirá realiza com sucesso o 1º Encontro de Carros Antigos

Evento foi neste domingo

Foi um sucesso o 1º Encontro de Carros Antigos – São Sebastião, em Andirá. O evento, promovido pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, reuniu grupos de amantes de carros e motos antigos, neste domingo (13), na Praça Sant´Anna.

Contou com a participação de delegações de várias cidades, entre as quais: Jacarezinho, Palmital, Cândido Mota (SP), Tomazina, Santo Antônio da Platina, Assis (SP), Cambará, Bandeirantes, Joaquim Távora, Ourinhos (SP) e São Pedro do Turvo e Andirá. No total foram mais de 50 expositores, entre carros e motos. Os veículos ficaram expostos ao redor da Praça, chamando a atenção de muita gente que veio prestigiar a festa e apreciar estas máquinas que fizeram história.

O Encontro aconteceu no mesmo espaço em que está sendo realizada a tradicional festa de São Sebastião, padroeiro da cidade, numa importante parceria que viabilizou a disponibilização de uma ampla praça de alimentação, inclusive com almoço. O espaço da praça ficou cheio de famílias que fizeram uma confraternização.

De acordo com a Secretária de Turismo, Sueli Nardoni, o sucesso da ação é resultado de muita união e parcerias, que acreditaram na ideia. “Muita gente junto contribuindo para que mais esta ação de turismo fosse um sucesso em Andirá. E foi. Quero agradecer a todos que colaboraram; a Prefeita, Ione Abib, que incentivou muito e a dona Ignês Rodrigues, mãe do nosso Secretário de Administração Marcos Pimenta, quem trouxe a ideia, cheia de entusiasmo e esteve junto na aplicação do projeto”.



A Prefeita discursou durante o evento, dando as boas vindas às delegações das cidades presentes, agradeceu a todos que contribuíram e enalteceu a importância do turismo na comunidade, atraindo agendas de integração da população. Ela também já anunciou oficialmente o próximo Encontro, em janeiro de 2020. Entre as autoridades presentes, o encontro contou, também, com a participação da delegada da polícia civil de Andirá, Dra. Patrícia Burin e do Padre Roberto Claudiano (Pároco da Paróquia São Sebastião).

De acordo com Norberto Vianna, da delegação de carros de Ourinhos, o evento confirmou o sucesso que já era esperado. “ Nos sentimos muito acolhidos. Fomos muito bem recebidos. Por ser o primeiro encontro da cidade, gostamos muito, foi uma surpresa maravilhosa. Foi tudo muito bem organizado para receber as famílias”, destacou.

No final, uma comissão de avaliadores escolheram os ganhadores das categorias. Cada um deles recebeu das mãos das autoridades, no palco principal da Praça, o troféu destaque. Foram eles: Armando Zanardi, de Andirá, na categoria “Carro Destaque”, com um Karmanguia 1966; Carlos Ribeiro, de Bandeirantes, na categoria “Carro mais Antigo”, com um Pacard 1951; Carlos Luiz de Carvalho, de Tomazina, na categoria “Cidade mais distante”, com um Maverick 1979; Paulo César Barbiere, na categoria “Moto Antiga”, com um triciclo 1980. Na categoria “Delegações”, houve um empate entre as cidades de Cambará e Ourinhos. O critério de desempate foi a cidade que trouxe os carros mais antigos, o que deu o prêmio à Cambará.