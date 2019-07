Andirá recebe hoje 22 municípios para Jogos da Juventude

Abertura no Ginásio Morcegão Andirá é sede, nesta semana, na 32ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPS), evento oficial do Estado, organizado e coordenado pelo Instituto Paranaense de Ciência do Esporte (IPCE). Ao todo, 22 municípios vão disputar o título da divisão B, nas modalidades de basquete, futebol, futsal, handebol e voleibol. Serão ao todo 86 partidas disputadas, com as principais finais previstas para domingo, dia 28.

A abertura oficial do 32º Jogos da Juventude do Paraná acontece nesta segunda-feira, dia 22, às 19h30m, no Ginásio Municipal de Esportes José Elis Feliciano, o Morcegão (foto), que foi reformado e reinaugurado pela atual administração da prefeita Ione Abib, conforme noticiado pelo npdiario – Relembre como foi no link https://npdiario.com/cidades/andira-reforma-e-reinaugura-ginasio-de-esportes/

A fase regional de Andirá, dos Jogos da Juventude do Paraná, reúne cerca de 900 pessoas , entre atletas, dirigentes esportivos e profissionais do setor.

Com isso, além de possibilitar o acesso gratuito aos locais de competição, os JOJUPS também ajudam na geração de emprego e renda, já que muitos atletas acabam consumindo no comércio local. Já a equipe técnica e de arbitragem dos Jogos também ajudam na movimentação do setor turístico, hoteleiro e gastronômico, uma vez que ficam hospedados durante todos os dias de jogos no município.



As partidas serão disputadas em três locais diferentes, com entrada franca.

No Morcegão serão realizadas as partidas de basquete, handebol e futsal. Na Escola Municipal Ana Nery serão disputados o futsal e voleibol. Já as partidas de futebol serão disputadas no Estádio Municipal Hermógenes de Andrade, o Andradão. Além de Andirá, que é sede da fase regional dos JOJUPS, disputam o título regional os municípios de Abatiá, Assaí, Bandeirantes, Barra do Jacaré, Cambará, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Itambaracá, Jacarezinho, Joaquim Távora, Nova Fátima, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina, São Sebastião da Amoreira, Siqueira Campos e Uraí.

As disputas esportivas começam terça-feira, dia 23. No Andradão, entram em campo, às 9h30m, Santo Antônio da Platina e Itambaracá, na partida de estreia. Às 13hs45, Jacarezinho enfrenta Nova Fátima e, às 15hs30, Ribeirão do Pinhal pega Cambará.





No futsal, serão 11 partidas no masculino e feminino. No feminino, vão se enfrentar na Escola Municipal Ana Nery a s equipes Itambaracá e Santa Mariana, em partida que começa às 8hs30. Depois, Santa Amélia e Ribeirão Claro entram em quadra, às 9hs45.

Às 11 horas, Bandeirantes enfrenta Santo Antônio da Platina e, às 12h15m será a vez de Jacarezinho e Cornélio Procópio. Andirá estreia no futsal feminino às 20h30m, no Morcegão, contra Barra do Jacaré.

Ainda no Morcegão acontecem as disputas do futsal masculino. Às 13 horas, São Sebastião da Amoreira enfrenta Assaí. Às 14h15m, Santa Amélia pega Jacarezinho. Às 15hs30, Bandeirantes e Uraí vão se enfrentar. Depois, às 16hs45 será a vez de Barra do Jacaré e Siqueira Campos. Joaquim Távora e Cornélio Procópio vão para o embate em partida que será disputada às 18 horas. Às 19h15m, Cambará enfrenta Santa Cecília do Pavão.



Também no Morcegão tem a estreia de Andirá no handebol feminino, às 9hs50, contra Ribeirão do Pinhal. Antes disso acontece a disputa do handebol masculino, entre Uraí e Ribeirão do Pinhal, às 8hs30.

Três jogos de voleibol serão disputados no primeiro dia de competições da fase regional dos JOJUPS, em Andirá. As partidas serão na Escola Municipal Ana Nery. Quatiguá e Joaquim Távora fazem o primeiro jogo, às 14 horas, pelo feminino. Depois serão duas partidas de voleibol masculino. Na primeira, às 15 horas, Joaquim Távora enfrenta Santo Antônio da Platina. Na última, Uraí joga contra Cornélio Procópio. Também no Morcegão tem a estreia de Andirá no handebol feminino, às 9hs50, contra Ribeirão do Pinhal. Antes disso acontece a disputa do handebol masculino, entre Uraí e Ribeirão do Pinhal, às 8hs30.