Andirá reforma e reinaugura ginásio de esportes

“Morcegão” teve homenagens para personalidades

Foi uma noite memorável. Envolto a muitas lembranças, emoções, entusiasmo, expectativas de ressurgimento dos tempos áureos em que Andirá foi considerado potência no esporte, em diversas modalidades. Sem o Morcegão, o esporte andiraense sentia-se incompleto – tanto na mobilização dos atletas, integração e socialização; quanto, também, na articulação de mais projetos de intervenção social -. Todo esse misto de sentimentos e esperanças foram evidenciados na noite desta quinta-feira, dia 20, com a tão esperada reinauguração do Ginásio de Esportes José Elis Feliciano, popularmente conhecido como Morcegão.

Quando as portas se abriram, e o povo entrou, os olhares permearam pelos diversos cantos do espaço esportivo, agora, totalmente remodelado, adequado, seguro. Os olhares de alegria, os sorrisos, foram atrações à parte.

Presenças da prefeita Ione Abib e do Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Juraci Bernardino Alves (Meloso).

A noite foi recheada de emoção. A começar pela lembrança e homenagem ao médico, ex-deputado federal e ex-prefeito andiraense Alarico Abib, responsável pela construção do Morcegão, há 35 anos atrás. Vários atletas, que naquele período da construção eram crianças de projetos sociais esportivos, entraram no espaço do ginásio, vestidos com camisetas com a mensagem: “Eu amo Andirá”, e uma foto , em mãos, do Ginásio, enaltecendo o papel formador que o espaço teve em suas vidas. As fotos foram entregues às autoridades, num belo momento de emoção.

O Secretário, uma das maiores referências na história do esporte em Andirá, também recebeu homenagem. As mensagens de fé foram ecumênicas, sob o comando do Padre César, pároco da Paróquia São Sebastião e do Pastor Isaque Ramos, da Igreja Evangélica Pentecostal Experiência com o Criador (IEPEC).

Entre as autoridades presentes, destaque também, para os vereadores que compuseram a Câmara no período de sua construção, ajudando o prefeito Alarico nessa conquista para o município. À época, considerado um dos mais imponentes Ginásios de Esportes da região. Entre eles, o atual vice – prefeito Antônio Carlos dos Santos, que se emocionou muito.

A reinauguração também contou com atrações artísticas, entre as quais, o trio de artistas do grupo de dança X – Factor, de Andirá, que encantou e foi bastante aplaudido. Outra atração muito esperada da noite foi a participação das atletas de alta performance da Unopar – Londrina, que integram a Seleção Brasileira de Ginástica Artística.

Durante seu discurso, a chefe do executivo agradeceu às autoridades presentes, aos que se dedicaram para que a conquista fosse alcançada, lembrou, com bastante emoção, da esperança e entusiasmo que seu esposo Alarico, tinha no esporte como instrumento de oportunidades, prevenção e mobilização social.

O evento finalizou com um jogo de futebol entre equipes de Andirá e Carlópolis. O time da casa venceu por 2 x 1.