Andirá reforma Escola Municipal de 70 anos

Restauro integral custará quase R$ 1 milhão

A Prefeitura de Andirá, através das secretarias de Educação e de Obras e Serviços Urbanos, realizou ações de melhorias em espaços da Escola Municipal Ana Nery (fotos).

A instituição é a mais antiga da cidade (no próximo dia 19 de abril completa 70 anos) e há muitos anos não passava por reformas. No ano passado a Prefeita, Ione Abib – juntamente com o secretário de Obras, André Maluzzi e a Secretária de Educação, Laudicea Mello Pereira – estiveram na instituição educacional mobilizando um relatório de necessidades. A Prefeitura está pleiteando recursos para a aplicação de uma reforma geral no prédio, que segundo a Secretária, terá um valor estimado em R$ 960 mil.

“Já foi inserido no PAR (Programa de Ações Articuladas) e está em análise no FNDE(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)”, destacou ela, citando que, inclusive, numa recente visita do deputado João Arruda na cidade, foi entregue o pedido de intervenção do parlamentar junto a proposição. “Mas, como tínhamos algumas reformas que conseguiríamos fazer com recursos próprios, já articulamos as ações”, disse.

O município, com recursos próprios, e com o intuito de garantir segurança e mais conforto aos alunos, desenvolveu uma série de atividades de melhorias no espaço. Entre estas ações, a reestrutura de uma das salas de aula que havia sido até mesmo interditada devido às infiltrações, infraestrutura debilitada, piso com tacos soltos e falta de conforto aos alunos. A sala de aula foi reformada e, hoje, conta com piso novo, houve troca de forro, melhorias no telhado, quadro novo, pintura, tornando o espaço muito mais usual, seguro e confortável. A sala que não estava em funcionamento, hoje já conta com a presença de alunos do 5º ano do ensino fundamental.

O executivo também realizou reformas em um refeitório interno e um pátio externo. No refeitório, entre as ações, as melhorias contemplaram pintura, reforma no telhado, instalações elétricas. A Prefeita, Ione Abib, esteve nesta terça-feira, dia 03, visitando os ambientes reformados e destacou que o município tem o sonho de realizar uma reforma mais ampla, contemplando outros espaços, garantindo ainda mais qualidade e conforto.

Ela também citou o pedido de ajuda junto ao Governo Federal, e destacou que além desta, outras ações de melhorias também foram realizadas com recursos próprios, como , por exemplo, a construção de novas salas no Centro de Educação Infantil Cantinho Feliz, no bairro Vila Industrial; e ampliação e reformas no Centro de Educação Infantil Santo Antônio. De acordo com a diretora da Escola Municipal Ana Nery, Maria Helena Florêncio dos Santos, estas ações realizadas pela Prefeitura ajudaram muito a iniciar o período letivo com mais conforto para os alunos. Segundo ela, a instituição, por ser bastante antiga e há muito tempo sem passar por reformas, requer várias outras ações. Mas apontou o empenho da Prefeitura e da Secretaria de Educação, na busca por recursos para deixar a escola muito melhor.