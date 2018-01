Andirá:Farmácia Municipal atende também no horário do almoço

Agora abre 7h30m e fecha só às 17 horas

Com o objetivo de agilizar os trabalhos de distribuição dos medicamentos para a população usuária da Farmácia Municipal, a Prefeitura de Andirá, por meio da Secretaria de Saúde, começou a ampliação dos horários de atendimento. Agora, fica aberta, também na hora do almoço, o que vai facilitar muito para os cidadãos que trabalham e só tem esse período para buscar os remédios. Abre 7h30m e fecha às 17 horas.

Essa iniciativa promovida pela Secretaria é uma resposta ao pedido da própria população, que manifestou a demanda e foi prontamente atendida.

Era um projeto que tínhamos e que agora foi possível ser realizado, já que contratamos mais uma farmacêutica, a Karisa, que se juntou à Thais no atendimento à nossa população. Foi também implantado o sistema de senha, que pôs fim às filas, tão desumanas. Grata à Secretária Ednyra, e às farmacêuticas, que abraçaram a mudança, com entusiasmo e dedicação”

Sob coordenação das farmacêuticas Karisa Gomes e Thais Machado, a Farmácia atende uma média de 300 pessoas por dia. A Secretária Municipal de Saúde, Ednyra Godoy (na foto, com a prefeita), também enalteceu a importância da abertura da farmácia, neste horário, para democratizar acessos aos serviços públicos.

A Prefeita Ione Abib esteve recentemente no Posto neste horário e acompanhou as distribuições de medicamentos à população. Ela também conversou com os cidadãos, ouvindo demandas e agradecimentos pelos trabalhos realizados, principalmente, na área da saúde.

A Secretaria tem se destacado pela conquista de recursos estadual e federal; e aplicação de políticas públicas importantes nesta área tão sensível, uma das bandeiras principais da Prefeitura.

No comando de Ednyra Godoi, o foco tem sido na humanização e gestão profissional, melhorias em infraestrutura, ampliações, organização interna nos processos de atendimentos, retorno do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS), ampliação dos atendimentos nas comunidades com instalação do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), além de uma ação muito importante que está acontecendo atualmente, que é o processo de eliminação das filas de espera para exames. Estas e outras ações na área da Saúde estão fazendo a diferença na garantia dos direitos básicos à comunidade.