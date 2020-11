Angra Doce é destaque em evento na capital paulista

Norte Pioneiro terá crescimento econômico exponencial com região turística

Os cinco municípios do Norte Pioneiro – Ribeirão Claro, Carlópolis, Jacarezinho, Siqueira Campos e Salto do Itararé – que integram a região conhecida como Angra Doce, foram referências no São Paulo Boat Show 2020. O evento é considerado a maior feira náutica da América Latina e terminou nesta terça-feira, dia 24.

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) destacou que a iniciativa promove o turismo náutico no Brasil. Segundo ele, o Paraná tem um grande potencial neste setor e tem atraído grandes investimentos e empreendimentos.

A Angra Doce tem outros dez municípios paulistas. São 15 cidades com potencial de exploração do turismo náutico. Ribeirão Claro, Carlópolis, Jacarezinho, Siqueira Campos e Salto do Itararé são os municípios paranaenses que integram a região turística, que é banhada pelas águas da represa Chavantes. Já do lado paulista, as cidades de Barão de Antonina, Bernardino de Campos, Canitar, Chavantes, Fartura, Ipaussu, Itaporanga, Piraju, Ourinhos e Timburi completam a lista.

“O Paraná é rico em recursos naturais e os atrativos turísticos são muitos. Desde o litoral, passando pelos municípios do Norte Pioneiro e da costa oeste, temos um Estado com uma grande diversidade geográfica, com atrativos para a prática de esportes náuticos, radicais e de lazer. É importante valorizar estes espaços, que anualmente atraem turistas de várias partes do Brasil e do exterior”, avalia.

A região do reservatório da usina hidrelétrica de Chavantes, entre São Paulo e Paraná, passou a ser definida como área especial de interesse turístico e denominada de Angra Doce. A mudança está definida na Lei 13.921, publicada no Diário Oficial da União e o objetivo é incentivar o turismo.

Os municípios terão prioridades nos investimentos públicos, no desenvolvimento do turismo, como melhorias das estradas, saneamento básico, saúde, segurança pública.A região passou também receber mais investimentos privados, como hotéis, pousadas, resorts, restaurantes, lojas náuticas, equipamentos de lazer, loteamentos de lazer, marinas etc.

Angra Doce — Todos os 15 municípios que integram a região da Angra Doce são banhados pelo reservatório da Usina Hidrelétrica Chavantes, formada pela confluência dos rios Paranapanema e Itararé, entre os municípios de Ribeirão Claro (PR) e Chavantes (SP). A previsão é de investimentos e incentivos em todos os municípios que formam a região turística.

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei nº 13.921, que instituiu, a região como Área Especial de Interesse Turístico. Com isso, espera-se o fortalecimento do turismo, com a previsão de estimular e priorizar investimentos públicos para o desenvolvimento do setor.

Romanelli explica que entre as prioridades estão reformas de estradas, saneamento básico, saúde e obras de infraestrutura. “Além disso, como área de interesse turístico, o Norte Pioneiro conquista maior visibilidade e amplia a possibilidade de investimentos privados, como tem acontecido em vários municípios da região”.

O deputado lembra que a geografia da região é o principal atrativo para a prática de esportes radicais e de aventura, como rafting, canoagem, trekking, asa delta, voo livre, paraglider, parapente, equitação, passeios náuticos e pesca esportiva. “Um dos principais destinos dos esportistas do Paraná e do Brasil, que têm nas montanhas e na água, os principais recursos para aventura e lazer”, observa.

Boat Show — O São Paulo Boat Show trouxe inovações e lançamentos do mercado náutico, incluindo embarcações como lanchas, veleiros, infláveis, motores, equipamentos e acessórios.

Neste ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, foi adotado o formato híbrido, com atividades virtuais e presenciais. Nesse modelo, os visitantes podem escolher os produtos presencialmente e, ao mesmo tempo, acompanhar o que acontece durante os seis dias em tempo real via internet.

Leia neste link mais sobre a lei que criou Angra Doce: https://npdiario.com/economia/lei-define-angra-doce-como-area-especial-de-interesse-turistico/

Veja aqui o site do evento que terminou ontem: https://saopauloboatshow.com.br/