Em Santo Antônio da Platina

Festa de aniversário de Guilherme Muniz junto com a confraternização de 2019 do Vegas Pub foi realizada recentemente, em Santo Antônio da Platina. Foi no Vegas Eventos, ao lado da Faculdade do Norte Pioneiro.

Familiares, amigos, colaboradores, músicos que tocam no Vegas, como o Rock Retrô, maçons etc numa manhã/tarde de alegria e emoção.

Fotos: Emerson Chagas/Especial para o npdiario