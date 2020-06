Antecipação do 13º injeta R$ 834 mil na economia de Wenceslau Braz

Com 611 pessoas diretamente beneficiadas pela decisão

A antecipação da primeira parcela do 13° salário de 611 servidores municipais de Wenceslau Braz para o mês de maio foi responsável por injetar R$ 834 mil na economia do município, proporcionando um importante reforço para o comércio e diferentes segmentos beneficiados com a chegada dos valores.

A medida foi colocada em prática pela prefeitura justamente pelo momento de grave crise econômica nacional causada pela crise da Covid-19 no objetivo de garantir um “empurrão” na roda da economia do município.

Com 611 pessoas diretamente beneficiadas, estima-se que boa parte do comércio e outras atividades econômicas, como serviços autônomos, por exemplo, tenham sido alcançadas pelos recursos liberados pela prefeitura.

“Neste momento tão difícil é preciso ter bom senso, ter sensibilidade para entender que algumas medidas, mesmo que não estejam planejadas, devem ser tomadas”. A situação do município não está folgada, assim como todos os municípios do Brasil, que sofrem com seguidas quedas de arrecadação agravadas pela Covid-19, mas fizemos todo o esforço para garantir que mais de 600 servidores recebessem ainda em maio a primeira parcela do 13º”, pontua o prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar.

“Acredito que fizemos tudo ao nosso alcance para frear o avança da Covid-19 no nosso município e conseguimos. Agora, com muito diálogo e estudo, vamos colocar em prática mais medidas para ajudar diretamente nossa economia, como já foi com o 13º. Tenho certeza que a classe empreendedora de Wenceslau Braz ainda vai ser bastante beneficiada com as medidas que aprefeitura irá tomar para garantir a manutenção dos empregos e a renda para os trabalhadores”, completa o prefeito.

CAGED – Mesmo com todas as dificuldades, Wenceslau Braz foi um dos poucos municípios paranaenses a ter saldo positivo na geração de emprego em 2020, de acordo com dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério da Economia na semana passada.

Os números mostram que Wenceslau Braz começou 2020 com exatos 2.769 postos de empregos formais.

Com o número de admissões e demissões nestes primeiros quatro meses, o município chegou a 2.771 vagas de empregos com carteira assinada, havendo portando um saldo positivo de dois postos.