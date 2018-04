Antonelly reinaugura UBS e entrega academia em Ibaiti

Para população da Vila Guay

O prefeito de Ibaiti Dr. Antonely de Carvalho entregou no final de semana, após reforma e ampliação, a nova Unidade Básica de Saúde – UBS do Distrito de Vila Guay e a Academia ao Ar Livre.

A UBS Francisca Soares Fermino localizada na Rua Ibaiti, foi totalmente reformada e remodelada pela atual Administração Municipal e contará com atendimento médico e odontológico e a Equipe da Saúde da Família de segunda à sexta-feira das oito às 17 horas.

A unidade conta com consultórios médico e odontológico, farmácia, sala para exames preventivos, sala de fisioterapia, sala de procedimentos, sala de observações, sala de vacina, sala de triagem, sala para o agente comunitário de saúde, banheiros individualizados e banheiros para os portadores de deficiência física.

Participaram da cerimônia de inauguração, além do prefeito e a primeira dama e presidente do Provopar Flaviana Fadel de Carvalho, o vice-prefeito Ulisses Mingote, o secretário de Saúde Wilha Galdino, o presidente da Câmara Municipal, Antônio Carlos, os vereadores André Zaninetti de Matos, César Augusto de Melo, Cláudio Gerolimo, Fábio Maldonado Fadel, José Oscar Belão e Vera Lúcia Bernardes, médicos e profissionais da saúde, autoridades e a comunidade.

O chefe do executivo agradeceu aos vereadores pelo apoio nas obras que estão sendo executadas em Ibaiti. “Quero agradecer ao presidente da Câmara e aos nobres vereadores aqui presentes por toda a parceria e empenho com as questões legislativas do município e pelo apoio a nossa gestão”, disse o prefeito.

A UBS Francisca Soares Fermino foi totalmente reformada e remodelada com recursos de emendas paradas junto ao Governo Federal há mais de três anos e verbas próprias do município. “Hoje reinauguramos esta UBS que foi reformada e ampliada seguindo as normas técnicas vigentes” falou o prefeito.

Dr. Antonely destacou os avanços que o município tem dado na área da Saúde com reformas e construções de postos de saúde. Na semana passada foi entregue para a população ibaitiense, totalmente reformada e remodelada, a maior Unidade Básica de Saúde e Centro de Especialidades Médicas do Norte Pioneiro. “Estamos fazendo em todo o município obras como esta com detalhes de acabamento, mobília, tudo com materiais de boa qualidade para melhor conforto do nosso povo” enfatizou.

O prefeito também falou sobra as obras já realizadas no bairro e as ações que estão programadas para a atual Administração. “Já realizamos a revitalização com reassentamento de pedras irregulares na Rua Principal e temos projetos de pavimentação de outras ruas aqui na Vila Guay. Estamos também viabilizando a construção do campo de futebol e buscando semanalmente junto ao Governo do Estado a pavimentação da PR-436, cujo projeto já está em andamento no DER, além da obra da creche que está em execução”, concluiu .

Após a reinauguração da UBS Francisca Soares Fermino o prefeito entregou para a população da Vila Guay a nova Academia ao Ar Livre. Instalada ao lado da Guarda Mirim, o espaço dispõe de um multi-exercitador, um aparelho para pressão de pernas, um aparelho para alongamento, um aparelho duplo esqui, um aparelho para rotação diagonal e vertical, um aparelho para peitoral e um aparelho para abdominal horizontal.