Antonely agiliza início de obra de R$ 30 milhões em Ibaiti

Diversos bairros serão beneficiados

O prefeito de Ibaiti Dr. Antonely Carvalho, participou de recente reunião na Sanepar em Curitiba para tratar do início das obras de saneamento básico em Ibaiti no valor de R$ 30 milhões de reais. Serão diversos bairros beneficiados.

O prefeito estava acompanhado do presidente da Câmara, o vereador Sidinei Róbis e do procurador Jjídico do Município, advogado Juventino Antônio de Moura Santana.O encontro foi com o diretor de Operações, Paulo Alberto Dedavid, e a técnica Paula (foto).

Esse será o maior investimento em saneamento já realizado na história do município que representa quase 30% dos investimentos que estão sendo destinados pela Sanepar ao Norte Pioneiro que receberá cerca de R$ 120 milhões de reais para serem investidos em 17 cidades da região.

E ainda dentro do programa Expansar, a Sanepar irá aplicar R$ 1,4 milhão para a execução de mais 5,6 km de rede, beneficiando 412 famílias de Ibaiti.