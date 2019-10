Antonely apresenta ônibus adaptado para alunos da APAE

Com ar condicionado

A Prefeitura de Ibaiti, através da Secretaria de Assistência Social, apresentou um ônibus 0 Km para ser utilizado no transporte dos alunos da APAE(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-Escola Especializada Tio Teófilo).

O veículo adaptado para uso exclusivo da instituição tem capacidade para 36 passageiros, ar condicionado, plataforma elevatória para embarque e desembarque de passageiros com mobilidade reduzida, poltrona do motorista com deslocamento lateral e saída de emergência conforme legislação vigente.

O novo ônibus foi adquirido pelo valor de R$ 254 mil pelo Programa de Inventivo à Pessoa com Deficiência através do Fundo Estadual de Assistência Social da Secretaria da Justiça Família e Trabalho no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) com contrapartida do município no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). A aquisição do novo veículo só foi possível graças ao pedido do prefeito Dr. Antonely Carvalho e do deputado estadual Alexandre Curi junto ao Governo do Estado.

Para o prefeito Dr. Antonely Carvalho o novo veículo vai garantir o melhor acesso dos alunos que frequentam à APAE e necessitam de transporte escolar. “O transporte de nossas crianças e adolescentes precisa ser realizado com boas condições e conforto. Com este veículo especial os alunos da Escola Tio Teófilo serão transportados com segurança e comodidade entre suas residências e a APAE. Com bancos confortáveis, ar condicionado e plataforma de embarque elevatória nossos alunos terão um transporte de qualidade”, disse o chefe do executivo.