Antonely paga segunda parcela do 13º salário em Ibaiti

Metade do benefício já havia sido antecipado em junho

A Prefeitura de Ibaiti disponibilizou, nesta semana a 2ª parcela do 13º salário ao funcionalismo público municipal da ativa, aposentados e pensionistas. A primeira parcela do benefício já havia sido antecipada no mês de junho.

A antecipação do pagamento que, por lei, deve ser feito até o dia 20 de dezembro, é garantida, segundo o prefeito Dr. Antonely Carvalho (foto), devido ao esforço de toda Administração que soube fazer uma projeção econômica, permitindo a antecipação do pagamento. De acordo com prefeito, a 2ª parcela do 13º salário vai injetar cerca de R$ 1 milhão de reais na economia da cidade.

Desde quando assumiu a administração do município o prefeito Dr. Antonely está honrando seu compromisso e pagando os servidores ativos, aposentados e pensionistas em dia, inclusive com adiantamento da primeira parcela do 13ª salário sempre no mês de junho ou julho.

O pagamento salarial em dia é uma das ações de valorização do funcionalismo municipal na gestão do prefeito Dr. Antonely e demonstra a seriedade em conduzir o dinheiro público e o comprometimento com o funcionalismo e os servidores públicos.

Para o prefeito, o pagamento dos salários em dia é uma forma de valorizar a dedicação dos servidores. “Nestes três anos, a prefeitura tem efetuado todos os pagamentos em dia e em alguns meses até de forma antecipada. Isso beneficia os servidores públicos, ajuda o comércio da nossa cidade e aquece nossa economia”, disse Dr. Antonely