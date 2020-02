Antonely participa de reunião hoje no Tribunal de Contas

Em pauta demandas dos professores da cidade

Na manhã desta terça-feira, dia 11, o Prefeito de Ibaiti, Antonely Carvalho, reuniu-se com o Presidente da Câmara, Sidnei Robis, com o Procurador Jurídico, Juventino Antônio de Moura Santana e com o Conselheiro, Ivan Lelis Bonilha, no Tribunal de Contas do Estado do Panará.

As autoridades presentes realizaram uma audiência para discutir sobre a situação em que os professores da Rede Pública Municipal se encontram.

“Estamos a favor dos professores e junto à educação. Deixo claro que tratativas com a APP Sindicato e com os professores nunca se encerraram”, afirmou o prefeito ibaitiense.

Há outra reunião agendada para esta quinta-feira, 13 , na qual aspiram resolver o caso da forma mais rápida possível.