Antonely quer instalar base da Patrulha Escolar em Ibaiti

Na Praça Júlio Farah

O prefeito Dr. Antonely Carvalho recebeu na prefeitura de Ibaiti, recentemente, o comandante da 4ª Cia do Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária do Norte do Paraná com sede em Londrina, o tenente Prado. O oficial estava acompanhado da subcomandante da unidade, a aspirante a oficial Garib e dos policiais do Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária de Ibaiti, o cabo Wilian, cabo Elias, e soldados Andressa e Brum.

A reunião foi para tratar da instalação de uma base para o Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária na cidade de Ibaiti, que está em estudo para ser construída em parceria entre a Prefeitura de Ibaiti e o BPEC, na Praça Júlio Farah, próximo ao Ginásio de Esportes Petezão.

A obra foi uma das propostas apresentada pelo prefeito Antonely Carvalho na Audiência Pública para tratar da Segurança realizada na Câmara Municipal no último dia 26 de maio. “A base vai facilitar o trabalho dos policiais nas rondas e patrulhas trazendo mais segurança para as crianças do nosso município”, justificou o chefe do executivo.