Antonely quer pavimentação entre Ibaiti e Ribeirão do Pinhal

E posto de Polícia Rodoviária Estadual na PR-272

Dr. Antonely Carvalho esteve na semana passada na Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística na capital do Estado. O prefeito estava acompanhado do deputado estadual Alexandre Curi, a assessora do deputado estadual Paulo Litro, Cláudia Andréia de Azevedo, o vice-prefeito Ulisses Mingote, o presidente da Câmara Municipal, Sidnei Róbis de Oliveira e os vereadores André Zanineti Matos, José Oscar Belão, Fabio Maldonado Fadel, César Augusto de Melo, Vera Lúcia Siqueira dos Santos, Antônio Carlos da Silva, Vera Lúcia Bernardes e Joel Aparecido de Azevedo.

A reunião com o secretário Sandro Alex foi para tratar da viabilização dos projetos da pavimentação da PR-436 que liga o município de Ibaiti a Ribeirão do Pinhal, passando pelos distritos de Vila Guay e Vassoural.

E também a instalação do posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na PR-272.