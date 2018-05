Antonely reivindica instalação de Posto Policial em Ibaiti

Com efetivo e viatura no distrito de Campinho

O prefeito de Ibaiti Dr. Antonely Carvalho se reuniu com o Comando Geral da Polícia Militar do Paraná na manhã desta segunda-feira, dia sete, em Curitiba para tratar de assuntos relacionados à Segurança Pública de Ibaiti. Ele foi recebido pelo coronel Arildo Luis Dias (fotos).

O chefe do executivo estava acompanhado de Hamilton e Eli, representantes da comunidade e da Associação de Moradores do Distrito do Campinho.

Durante a reunião, o prefeito encaminhou um pedido à Polícia Militar do Paraná para a instalação de um Posto Policial e envio de efetivo permanente de policiais militares para o distrito.

A demanda é antiga por parte dos moradores do bairro e será de fundamental importância para reduzir a criminalidade no distrito e bairros vizinhos.Com um efetivo permanente de policiais no bairro e uma viatura disponível para atendimento de ocorrências certamente inibirão os atos de violência.