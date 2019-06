Antônio Altvater faz show em Santo Antônio da Platina

Músico exibe repertório com versões folk e blues

O show “O Caminho para a Fronteira” marca presença na programação do Teatro Sesi Santo Antônio da Platina no dia 26 (quarta-feira que vem). O músico Antônio Altvater (fotos) apresenta um repertório com versões folk e blues de canções compostas por ele nos últimos dez anos de carreira.

Andando na contramão da música industrial, o compositor paranaense apresenta um trabalho intimista, minimalista e carregado de alma.

O músico, natural de Santo Antônio da Platina, aos 15 anos começou a desenvolver atividades relacionadas à música. Lançou o seu primeiro EP em 2009 com a banda Plues. O hiato da banda acabou abrindo espaço para o artista realizar um projeto voltado ao blues acústico e ao folk.

Vieram então cinco discos de canções autorais, o “Sessão Sonora I e II” (2011), o “Medo da Cidade” (2012), o “Sobras” (2012) e “Voo livre do abequar” (2013) – ambos recheados de influências de blues, folk e música regional.

“Tem horas que sou um simples homem, em outros momentos sou o voo de sonhos que sempre me perseguiram. A vontade de viver a música tem me levado cada vez mais longe para trazer um pouco de paz ao meu coração e levar aos ouvidos torturados um pouco de calma. As histórias da estrada vão sendo contadas, pouco a pouco, nos acordes do violão, ou no sopro da harmônica. Mas esse sempre foi o papel do blues e do folk. Contar histórias e tornar a nossa vida e existência na terra mais honrosas”, relata Antônio.

A apresentação conta com músicas dos três discos do projeto solo do músico (“Medo da cidade”, “Sobras” e “Voo Livre do Abequar”) e algumas mostras das músicas novas de seu novo disco “A fronteira da alma”.

A entrada é franca.

SERVIÇO

O SESI CULTURA PARANÁ APRESENTA:

O Caminho para a Fronteira – Antônio Altvater

Data: 26 de junho

Horário: 20 horas

Duração: 70 min

Valor: ingresso solidário (1kg de alimento). Retirar ingresso com 30 minutos de antecedência – espaço sujeito a lotação.

Classificação: livre

Local: Teatro Sesi Santo Antônio da Platina

Endereço: Rua José Vieira de Gusmão, nº 850 – próximo a BR 153 no km 40