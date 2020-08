Anunciada coordenadora do curso de Direito da Fanorpi

Doutora Kele Cristiani Diogo é referência estadual na área

O diretor-geral Demétrius Alves Esteves (Dedé) anunciou, neste início de semana, para todos os acadêmicos, funcionários, professores, coordenadores e direção da Fanorpi (Faculdade do Norte Pioneiro) a nova Coordenadora do Curso de Direito, a promotora Kele Cristiani Diogo (os dois na foto principal), professora e mestre respeitada em todo o Paraná.

O estabelecimento de ensino fica em Santo Antônio da Platina.

“Para que retomemos nossos trabalhos com muita garra e determinação, na busca incansável de um ensino de qualidade pra nossa região. Neste contexto de mudanças apresento essa profissional com muita experiência acadêmica e que somará aos nossos anseios de aprimoramento ético dos cursos jurídicos”, afirmou.

Kele é graduada em Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, mestrado em Ciências Jurídicas também pela UENP. Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná e Coordenadora do Gepatria (Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e Combate à Improbidade Administrativa do Norte Pioneiro).

“Muito lisonjeada com o convite, principalmente por saber da seriedade da proposta dos novos mantenedores da instituição, e contar com o comando e a experiência da professora Graça Zurlo, que é o principal baluarte da casa, rever os professores, alguns deles amigos de longa data e, principalmente estar imbuída de uma nova energia para enfrentar os diferentes desafios, cuja reta final é a disseminação do conhecimento”, assinalou.

Veja também:

https://npdiario.com/economia/nova-direcao-resgata-fanorpi-e-projeta-centro-universitario-video/