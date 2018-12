Anunciada instalação de nova empresa em Wenceslau Braz

Agronegócio se robustece na cidade

O prefeito Paulo Leonar anunciou a instalação de uma nova empresa em Wenceslau Braz.

O gestor recebeu Marcelo Lima (os dois na foto) , representante da empresa que atua no ramo de insumos agrícolas e que irá gerar mais 15 empregos diretos no município. A Agro Ferrari Produtos Agrícolas Ltda é de Santa Cruz do Rio Pardo, interior paulista.

Lima também afirmou que Wenceslau Braz será o primeiro município paranaense a receber uma filial da firma, que deve abrir outras nove lojas no Paraná nos próximos meses.

“Abrir novos postos de trabalho, ampliar a arrecadação de tributos e movimentar a economia é sempre excelente para a população”, comentou o chefe do executivo, satisfeito.

Fundada em 1991 e com mais de 25 anos de história a Agro Ferrari iniciou sua trajetória em 1980. Nos últimos anos abriu filiais em outras cidades de São Paulo e agora no Paraná. Essa expansão foi realizada através de um bom planejamento, estratégica e dedicação.