Anunciada interrupção escolar para alunos da rede estadual

Até o dia 26 de julho integrando o calendário letivo

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed) anunciou que do dia 18 ao dia 26 de julho haverá recesso escolar para todos os professores e alunos da rede estadual do Paraná. O recesso faz parte do calendário escolar e teve metade dos seus dias usados no início da quarentena, em março, quando ainda não havia aulas remotas.