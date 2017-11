Apae de Salto do Itararé ganha Ouro nas Paralimpíadas

Competição em nível nacional foi em São Paulo

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Salto do Itararé, teve participação expressiva nas Paralimpíadas Escolares,realizadas recentemente em São Paulo.

Todos os colegas, funcionários, professores, direção e equipe estão orgulhosos com o destaque.

Elza Carvalho (foto), diretora da Escola de Educação Básica Rosalina F. de Jesus, fez questão de agradecer a Professora Veridana Poss, diretora da Escola Patrimônio São Miguel, por ter acreditado no potencial dos estudantes e disponibilizado material do estabelecimento de ensino para os treinos.

A aluna Vanessa Mariano, conquistou o primeiro lugar (Ouro) no salto em distância e Prata nos 800 metros, além do 4° lugar nos 200 metros.

Gleidison obteve Bronze no salto em distância, 5° nos 200 metros e 6° no arremesso de Peso.