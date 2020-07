Apae de Salto do Itararé organiza live solidária no dia seis

Artistas estão ensaiando e se preparando para o evento

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Salto do Itararé (fotos) organiza sua primeira live solidária.O evento será no dia seis de setembro a partir das 15 horas e contará com a presença dos cantores Fábio Junior, Nil Fabri, Rodrigo e a dupla Jorge e Maikon.

O estabelecimento de ensino está passando por uma reforma da fachada e ampliação do refeitório.

A presidente da entidade, Elza Maria de Carvalho Ferreira Carvalho, agradece o apoio que tem recebido e convida todo Norte Pioneiro para assistir e participar.

Márcia Freitas, que trabalha no local como voluntária, gravou o vídeo abaixo: