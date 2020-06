Apae platinense ganha ônibus especial com elevador para 150 crianças

Coletivo custou R$ 240 mil e foi entregue neste fim de semana

Santo Antônio da Platina acaba de ganhar um veículo especial adaptado para pessoas com deficiência. São 22 lugares com dois postos para cadeirantes, contendo elevador. O Primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Cláudio Romanelli, e o prefeito Professor Zezão, entregaram o coletivo juntamente com o chefe regional da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Lisandro José Neia, os secretários de Assistência Social, Cristiano Benedito Lauro, e Agricultura, Luis Carlos da Silva, a vereadora Míriam Rodrigues Bonomo, chefe de gabinete de Romanelli e assessor parlamentar, Ronald Carlos de Oliveira e Guilherme Saliba.

A entrega oficial foi em frente da sede do executivo.

Trata-se de um Micro-Ônibus Volare que custou R$ 240 mil com recursos vindos do Fundo Estadual de Assistência Social.

A Deliberação 012/2018 é de Incentivo à Pessoas com Deficiência – PcD II. O coletivo foi repassado para APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e atenderá 150 Crianças.

Presentes também a presidente e a vice da entidade, Tônia Mara Lourenço Mendes, e Sônia Alves Vieira.