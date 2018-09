Apartamento à venda em Santo Antônio da Platina

Móveis planejados e ótima oportunidade de negócio no Residencial Botarelli

O condomínio possui piscina, cinco churrasqueiras, salão de festa para 80 pessoas, estacionamento coberto e parquinho para crianças.

Detalhes do Imóvel:

Guarda Roupa planejado com portas espelhadas no quarto do casal;

Banheiro com móvel planejado e com pia em mármore;

Cozinha planejada com portas de vidro;

Gesso com sanca aberta com iluminação;

Sacada Fechada com Blindex;

Apartamento todo fechado com tela de proteção para crianças;

Sala de Jantar com parede espelhada;

Os proprietários estão pedindo R$ 185 mil e já aceitam propostas.

Mais informações: 43 9 9819-9471 (Bruno)