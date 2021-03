O chefe do executivo reuniu-se na manhã desta segunda-feira com empresários sobre a aquisição de vacinas anti-Covid-19 e estava se dirigindo sozinho à cidade de Jacarezinho para levar informações sobre o assunto até a presidência da CISNORPI (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) quando perdeu a direção do veículo em uma curva e capotou, adentrando em uma área de pastagens.

Hiroshi dirigia um Jeep Compass, perdeu a direção e capotou pelo menos duas vezes.

O veículo, um SUV, pertence à Prefeitura de Carlópolis, ficou danificado, mas possui seguro.