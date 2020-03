Após destruição, Zezão doa terreno para nova sede da Ciretram

Na oportunidade, o chefe do executivo anunciou a doação de um terreno de cinco mil metros quadrados perto do CMEI(Centro Municipal de Educação Infantil) Professor Erivelto de Souza Prado, também conhecido por Cmei Bentão, na Vila Ribeiro. No local, será erguida a nova edificação da Ciretran.

Estavam presentes no encontro, além do prefeito, o presidente do Conselho Municipal de Trânsito Ivonei Bozi, o presidente da Associação Comercial e Empresarial, Nelson de Camargo, o diretor de Trânsito platinense, Bruno Chagas, o chefe da 44ª , Edson Tição Alves, e representantes de auto-escolas da cidade.

